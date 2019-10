Como será o amanhã

2019 acabou para a seleção feminina.

Ano ruim, conturbado, sem títulos e renovações. O máximo que o BRASIL conseguiu foi manter a hegemonia continental, o que convenhamos foi pouco e mais do que obrigação.

A classificação suada para a Olimpíada contra as dominicanas não ameniza a frustração.

José Roberto Guimarães teve muitos problemas com lesões e pedidos de dispensa, mas o técnico, ainda que sem alternativa, andou chamando gente e insistindo com determinadas peças que não podem passar na porta de Saquarema.

Ficou mais do que evidente que o nível lá fora é outro. Não adianta se iludir com Superliga.

A volta de parte da geração de ouro é um caminho. Aliás, o caminho. Está provado que a maioria não segura e não resolve. Fabiana abriu a porta. Reapareceu bem. A presença de Sheilla no grupo foi importante, mas fisicamente está longe do ideal, algo perfeitamente compreensível.

Mara, daquelas que podem ser consideras apostas, foi a que melhor respondeu. Termina 2019 em alta, o que não é o caso de Bia, sempre prestigiada pelo técnico. Carol ficou para trás e deve ter se arrependido da dispensa no início dos trabalhos.

Drussyla não é a mesma de antes da lesão, mas assim como Bia, continua prestigiada. É nome certo. Macris ainda sofre com comparações descabidas, mas a levantadora do Minas aprovou e esta no ápice da carreira.

Lorenne foi uma grata surpresa. Se aproveitou da ausência de Tandara e correspondeu dentro das suas limitações técnicas. Apesar do entusiasmo exagerado, ainda não é confiável.

A líbero Léia fez uma temporada de alto nível.

O amanhã é simples.

12 vão aos jogos.

Está provado que não existem peças para renovação. E como a Olimpíada chegou, a alternativa, única por sinal, é recuperar fisicamente Natália e Sheilla, ajudar Tandara, convencer Thaísa e Garay e reavaliar Dani Lins, o que não significa abrir mão de Macris em hipótese alguma.

Aí já são 7, mais Gabizinha e Fabiana. Uma líbero (Léia ou Brait), 10. Outra central (Bia ou Mara) e mais uma atacante.