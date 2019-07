Compromisso, seriedade e competência

Não dá para tirar os méritos do BRASIL.

Independentemente da decisão de alguns tradicionais adversários de poupar os titulares por causa do pré-olímpico de agosto, casos de Itália, Rússia, Sérvia e Polônia, a primeira colocação da seleção brasileira na fase de classificação precisa ser enaltecida.

Renan Dal Zotto soube dosar, fazer uma mescla interessante em determinadas etapas da VNL e encontrou o equilíbrio necessário para terminar como líder.

A estratégia da maioria não foi a mesma do BRASIL. Estratégia essa que permitiu o Irã sonhar com algo a mais, o que aconteceu até com relativa facilidade.

A Polônia, que deu a impressão de não fazer a mínima questão de estar em Chicago, viu a vaga cair no logo por causa do absurdo e acintoso desinteresse da Itália.

O BRASIL foi aquele que encarou a VNL com mais seriedade. A França respeitou e a Rússia se salvou pelo talento individual de certos atletas.

Os Estados Unidos estão absolvidos. Sede das finais, usou a fase de classificação como teste e experimentou gente nova. Por tradição e conceito, o time deverá outro em Chicago.