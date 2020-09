Confinada, jogadora brasileira enfrenta segunda onda da Covid-19 em Israel: ‘É um alerta para o mundo’

Às vésperas do ano novo judaico (Rosh Hashaná), Israel liga o alerta e convive com a ameaça da segunda onda do coronavírus.

Quem confirma a situação no país é a brasileira Marcela Correa, a Marcelinha, levantadora do Hapoel Saba, um dos mais tradicionais clubes judaicos.

O blog conversou com a jogadora.

Marcelinha, 32 anos, mora em Israel desde 2016 quando deixou o Minas, último time no BRASIL. Ela está em casa aguardando resultados dos exames após 3 atletas terem testado positivo. O marido e preparador físico da equipe, está com Covid-19. A viagem para a Polônia, onde o Hapoel estrearia na Champions League, foi cancelada.

Ela diz que a pandemia estava aparentemente controlada, mas com 4 mil novos casos de infecção pelo novo coronavírus por dia, Israel decretou novo lockdown, começando na próxima sexta-feira, dia 18, e com previsão de duração de três semanas.

A frequência às sinagogas e as comemorações do Yom Kippur estão limitadas pelo confinamento e devem seguir as regras do governo israelense. Escolas e shopping centers devem fechar e só é permitido o deslocamento a até 500 metros da residência de cada um.

Como está a situação no país às vésperas do ano novo judaico?

A situação em Israel está bem complicada. Os casos subiram muito ultimamente por isso que o país irá fazer novamente lockdown durante 3 semanas. Agora pelo menos as pessoas poderão ir até 500m da casa e praticar esporte individual estará permitido assim como grupo de até 10 pessoas em lugares fechados e até 20 pessoas em lugares aberto.

Mas a pandemia aparentemente não estava sob controle?

A pandemia parecia estar sobre controle. Desde o final de maio as coisas reabriram e estavam todos de volta ao que chamamos de vida normal apenas com a obrigatoriedade do uso da máscara quando estávamos na rua.

E no seu time?

Meu time estava treinando normal quando quarta-feira passada meu marido e preparador físico do time foi diagnosticado com coronavírus. De lá pra cá já temos 3 atletas e o técnico que testaram positivo e duas atletas negativo. As outras meninas estão aguardando o resultado, assim como eu. Ele trabalha em mais 3 lugares e todos diagnosticaram negativo. Nossos treinos foram cancelados e nossa viagem para Polônia, onde jogaríamos pela Champions League no dia 20/09, adiada para dia 29.

Você acha que os episódios em Israel, ameaça de segunda onda, servem como alerta para o Brasil?

Dizem que Israel já está tendo a segunda onda e estão preocupados com a 3ª, que deve ocorrer durante inverno. Com certeza essa 2ª onda é um alerta para o mundo todo.

O campeonato tem previsão para começar?

O 1º jogo da liga está marcado para o dia 16 de outubro.

Você está no país há 5 anos. Não pretende sair mais e jogar em outro lugar?

Pois é, já estou aqui há 5 anos. Casei, já tenho uma vida estabilizada, gosto muito do país, a qualidade de vida é excelente, me sinto muito segura aqui, então para eu sair a proposta tem que ser muito boa financeiramente que justifique a mudança.

BRASIL? O que recorda com mais carinho?

As amizades que fiz durante os anos que joguei aí. É claro a falta que a família me faz diariamente pois somos muito unidos e essa distância é a mais complicada. É a recordação mais dolorosa do Brasil.

Por que tantas atletas estão seguindo o mesmo caminho?

Acredito que a instabilidade econômica no país influenciando diretamente os patrocinadores dos clubes e a qualidade de vida no Brasil que é inferior a outros países. Acho que por esses motivos os atletas estejam preferindo ir jogar no exterior onde se tem segurança e estabilidade.