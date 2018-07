Contratação de Lipe antecipa aposentadoria de Murilo no Sesi

Agora não tem jeito. A saída de Serginho, estrela do futuro time do Corinthians, foi apenas o primeiro indício.

Só que a contratação do campeão olímpico Lipe representa bem mais do que o quinto reforço do Sesi para a próxima temporada.

Lipe antecipa a aposentadoria de Murilo. Ele e Douglas Souza serão os titulares nas pontas. Piá e Vacari são opções.

A única alternativa proposta indiretamente para Murilo seguir trabalhando no clube é virar líbero. E não será difícil.

O ex-jogador da seleção não consegue atacar faz tempo. Atrás ainda se salva pela regularidade no passe. Se Murilo irá aceitar essa condição é outra questão.

O Sesi, até onde o blog apurou, não trabalha com outra hipótese. É pegar ou largar.