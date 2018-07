Contrato de Ting Zhu na Turquia passa de US$ 1 milhão

Algoz do BRASIL e principal responsável pela conquista da medalha de ouro nos jogos olímpicos do Rio, Ting Zhu passa a ser uma das jogadoras mais bem pagas do mundo.

O blog apurou que a chinesa irá receber cerca de 1 milhão e 200 mil dólares por 12 meses de contrato com o Vakifbank, da Turquia.

É a primeira vez que Zhu deixa o vôlei chinês.

Além dela, o Vakifbank vai contar com a sérvia Milena Rasic, a holandesa Lonneke Sloetjes e a norte-americana Kimberly Hill.

São as 4 estrangeiras do clube para a temporada 2016/17.

Giovanni Guidetti continua como técnico do time.