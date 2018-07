Contusão de Isac e evolução de Sidão em Saquarema

São duas as justificativas para a convocação de Aracaju.

A primeira é que o central Isac está com um problema nas costas e não tem treinado com o grupo. O jogador do Cruzeiro trabalha separadamente sem treinar com bola.

A segunda que Lucão, campeão no fim de semana com o Modena da Itália, pediu ao técnico Bernardinho mais um período de descanso e adiou a apresentação.

Diante desse cenário e contando apenas com Sidão, Éder e Maurício Souza para a posição, o técnico chamou o promissor Aracaju.

Faz todo sentido.

Nesse caso não é questão de número e sim de qualidade. Necessidade.

Por falar em Sidão, o blog recebeu informações de que o jogador tem impressionado a comissão técnica. A evolução é surpreendente e diária.

A recuperação de Sidão, diferente do que foi dito no post citando a convocação de Aracaju, parece ser apenas questão de tempo.