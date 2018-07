Contusão de Robin De Kruijf coloca em risco vaga olímpica da Holanda

A classificação da Holanda para os jogos olímpicos do Rio de Janeiro está seriamente ameaçada.

Vice-campeã europeia, a seleção de Giovanni Guidetti abriu o pré-olímpico do Japão derrotando o Cazaquistão por 3 a 1.

Na segunda rodada o prejuízo foi grande. Além da derrota por 3 a 0 para a Coreia, a Holanda perdeu a central Robin De Kruijf. A jogadora sofreu uma lesão no tornozelo no fim do segundo set quando a Coreia vencia por 23/20.

Os 20 pontos de Sloetjes, que fez 30 na estreia, não evitaram a derrota por 3 a 0.

A Holanda dificilmente contará com De Kruijf para o restante do pré-olímpico.

A seleção holandesa soma 3 pontos e joga contra a Tailândia na terça-feira.

Japão e Itália lideram a competição com 6 pontos. Coreia, Tailândia, Peru e Holanda somam 3. República Dominicana e Cazaquistão ainda não somaram pontos.

Os 3 primeiros e a seleção asiática melhor colocada se classificam para a Olimpíada.