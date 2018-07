Contusão inusitada em pleno réveillon na Alemanha

Às vésperas da abertura do pré-olímpico europeu, a seleção feminina da Itália pode ganhar um sério desfalque para a competição.

A central Chirichella torceu o tornozelo na noite de ano novo e corre o risco de não disputar o torneio.

A contusão foi no mínimo inusitada.

Chirichella estava num bar na cidade de Schwerin, na Alemanha, acompanhada das demais companheiras de seleção e das jogadoras alemãs. Ao voltar do pub, já dentro do quarto do hotel, Chirichella torceu o tornozelo sozinha.

A contusão não parecia ser grave, mas depois de examinada pelos médicos da seleção, os responsáveis orientaram Marco Bonitta e avisaram ao treinador que seria melhor, até por precaução, chamar outra jogadora.

Sara Bonifacio foi convocada e já está com a seleção em Ankara, na Turquia.

A Itália estreia no pré-olímpico na terça, dia 5, contra a Rússia, sem Chirichella.