Convidado passa despercebido na festa de Osasco

Dessa vez não teve penetra.

As jogadoras de Brasília, convidadas oficialmente para a festa dos 150 anos do patrocinador de Osasco, assistiram o desfile de camisas do clube paulista e um show ao vivo no ginásio José Liberatti.

O evento não tinha hora para acabar.

Teve até jogo e valendo 3 pontos quando Brasília entrou em quadra para enfrentar Osasco pelas quartas de final da Superliga.

A presença do time porém passou quase despercebida.

Osasco retribuiu o carinho do público e venceu com facilidade Brasília por 3 sets a 0. Vitória em ritmo de treino e sem sustos.

A cubana Carcaces foi a mais assediada após a festa.

Se não foi brilhante tecnicamente, e ainda continua longe disso, Osasco encarou a festa com profissionalismo e responsabilidade.