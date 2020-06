Convocação para a seleção mantém Ana Cristina no BRASIL

Pode cravar: Ana Cristina, considerada uma das maiores promessas do vôlei brasileiro, será convocada para a seleção adulta.

A jogadora faz parte dos planos do técnico José Roberto Guimarães já para 2020. O blog apurou que numa eventual lista, dependendo da evolução do coronavírus, o nome dela é certo.

Aos 16 anos, Ana repetiria a trajetória de Natália chamada para a seleção principal com a mesma idade.

Esse foi um dos motivos que fez a família desistir da mudança para a França, conforme o blog antecipou em março.

A crise na saúde mundial também prejudicou os planos dos empresários que gerenciam a carreira dela. Mantê-la no BRASIL foi a saída encontrada.

O Rio, que atravessa sérios problemas financeiros, teria oferecido por uma ano de contrato cerca de R$ 250 mil para contar com Ana Cristina durante a temporada.

A parceria com o Flamengo permitiria, se for o caso, que a atleta jogasse ainda as categorias de base pelo rubro-negro.