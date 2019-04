Convocar é uma coisa, se apresentar é outra. Camila Brait ainda não aceitará convocação

José Roberto Guimarães divulgou a relação das primeiras convocadas para a seleção brasileira.

A maior surpresa da relação foi o nome de Camila Brait. O técnico se rendeu ao talento inquestionável da líbero, pena que tarde demais.

Perdeu tempo.

O blog apurou que a Camila, alegando questões pessoais, irá pedir dispensa e não se apresentará em Saquarema.

E não será surpresa se o técnico tiver mais desfalques.

A lista conta com ainda com as levantadoras Dani Lins, Roberta e Juma, a oposta Tandara, as ponteiras Amanda, Drussyla e Gabi Cândido, as centrais Bia, Milka e Lara e as líberos Natinha e Tássia.

Até onde o blog chegou, outra conceituada jogadora poderá seguir o mesmo caminho.

A conferir.