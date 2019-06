Convocou, deixa jogar. Flávio veio para ficar

A concorrência é grande. Respeitável.

Lucão, Maurício Souza e Isac. Isso só levando em consideração os que estão com a delegação Tóquio. E Flávio é um deles. O mais novo e promissor dos centrais.

Todas as oportunidades que teve para jogar, correspondeu plenamente. Contra Japão não foi diferente. Titular do início ao fim, saiu com 12 pontos e 4 de bloqueio. E nem dá para menosprezar o adversário apesar dos 3 a 0.

Longe disso.

O Japão tinha vencido e bem na véspera a Argentina por 3 a 0 e jogou em casa o que valoriza a vitória brasileira.

O critério adotado pelo técnico até agora é elogiável. Convocou, bota para jogar. Tomara que a comissão técnica da seleção leve apenas em consideração o momento atual de cada jogador. Se for assim, Flávio tem grandes chances de incomodar ainda para a Olimpíada e deixar Renan com uma bela dor de cabeça.

Caso contrário, é nome para o próximo ciclo.