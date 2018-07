Copa do Mundo do Japão abre oficialmente Rio 2016

Agora é pra valer.

As atenções do vôlei feminino mundial se voltam para o Japão.

Os jogos olímpicos do Rio 2016 começam oficialmente em Tóquio e Matsmuto. As duas cidades japonesas vão receber as 3 primeiras rodadas da Copa do Mundo.

12 seleções disputam 11 jogos em 15 dias. Todos se enfrentam e os dois primeiros colocados se classificam automaticamente para a olimpíada do Rio.

O blog estará no Japão acompanhando a fase final torneio.

Estrelas de sobra estarão em quadra como Jordan Larson, Kim Yeon-Koung, melhor jogadora da Olimpíada de Londres, Brankica Mihajlovic e Goncharova.

Rússia x República Dominicana, em Tóquio e Estados Unidos x Coreia, em Matsumoto, abrem a competição no sábado, dia 22.

A primeira rodada ainda terá Cuba x Quênia, China x Sérvia, Peru x Argélia e Argentina x Japão.

O torneio feminino será jogado até o dia 6 de setembro.

Estados Unidos, Rússia e China são os favoritos. Sérvia e Coreia correm por fora.

A Itália é a atual bicampeã da Copa do Mundo. As italianas porém não se classificaram para jogar a competição. Rússia e Sérvia representam a Europa.

A Itália jogará o pré-olímpico europeu em 2016.

A seleção de Cuba, com 4 títulos, é a maior vencedora da história da Copa do Mundo.

O BRASIL, único com vaga garantida na olimpíada, jamais foi campeão.