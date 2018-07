Copa do Mundo fecha segunda etapa com Rússia em primeiro e Estados Unidos na vice-liderança

Se a Copa do Mundo terminasse hoje, Rússia e Estados Unidos seriam as seleções classificadas para a Olimpíada do Rio em 2016.

A segunda etapa da competição terminou com a Rússia invicta e líder com 14 pontos.

Em Tóquio, as russas ganharam fácil de Cuba por 3 a 0.

Os Estados Unidos, com time reserva, assumiram a segunda colocação com 13 pontos após a vitória arrasadora diante da Argélia por 3 a 0, com direito a 25/2 no segundo set e 17 pontos de bloqueio contra nenhum do adversário.

Nos demais jogos da rodada, a Argentina superou o Quênia por 3 a 0 e a China, em quarto lugar, bateu o Peru pelo mesmo placar.

A Sérvia, em quinto com 11 pontos, confirmou a boa fase e ignorou a Coreia com 3 a 0.

No jogo mais disputado do dia, o Japão suou muito e precisou de 5 sets para derrotar o corajoso time da República Dominicana.

As japonesas somam 12 pontos em terceiro lugar.

A República Dominicana chegou aos 10 pontos e em quinto lugar ainda sonha com a vaga olímpica.

A Copa do Mundo para e recomeça no dia 30 com jogos em Sendai e Okayama.