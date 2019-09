Copa do Mundo: Gabizinha volta, Camila reaparece e Tandara, novamente, fora

José Roberto Guimarães definiu as jogadoras que viajarão para a disputa da Copa do Mundo do Japão.

Tandara, curiosamente, está fora novamente. Lorenne, prestigiada, será uma das opostas.

Gabizinha reaparece depois de ficar ausente do Sul-Americano e Camila Brait, enfim, volta oficialmente. Ela e Léia serão as líberos do BRASIL no Japão. Suelen não foi relacionada.

O restante do grupo é basicamente o mesmo com as presenças de Fabiana e Sheilla.

Completam a relação as levantadoras Macris e Roberta, as ponteiras Drussyla, Gabi Cândido e Amanda e as centrais Mara, Bia e Carol.