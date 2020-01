A Coreia do Sul está classificada para os jogos olímpicos de Tóquio.

A seleção comandada pelo italiano Stefano Lavarini, ex-Minas, conquistou o pré-olímpico asiático derrotando na final a Tailândia por 3 sets a 0.

China e Coréia do Sul serão os representantes do continente ao lado do Japão. A Tailândia vê o sonho de participar de uma olimpíada adiado mais uma vez.

A Coreia foi quinta colocada nos jogos do Rio em 2016.