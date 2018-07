Coreia, Holanda e Japão quase lá.

Matematicamente Coreia, Holanda e do Japão ainda não estão classificados para os jogos olímpicos.

O torcedor brasileiro porém pode ir se preparando para ver as 3 seleções no Rio de Janeiro em Agosto.

Só uma combinação improvável vai tirar um deles da Olimpíada.

A quinta rodada do pré-olímpico mundial em Tóquio marcou as vitórias de Coreia, Holanda e Japão.

O resultado mais surpreendente talvez tenha sido os 3 a 0 da Holanda diante da já classificada Itália.

O Japão passou pela República Dominicana pelo mesmo placar e a Coreia deixou escapar um set diante do Peru, mas virou a partida e faturou mais 3 pontos na classificação.

Holanda, Coreia e Itália somam 12 pontos em 5 jogos. O Japão é quarto com 11.

Tailândia com 7 e Peru com 6 não dependem mais de seus resultados faltando duas partidas para o fim do pré-olímpico.