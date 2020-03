Coronavírus não comove COI, mas potências indicam apoio ao Canadá e boicote à Olimpíada

É questão de dias.

Semanas, no máximo.

Em breve o Japão e o COI (Comitê Olímpico Internacional) irão anunciar oficialmente o adiamento da Olimpíada. O que se discute internamente é se os jogos aconteceriam em 2021 ou 2022. A possibilidade de realizar nos últimos meses de 2020 é desprezível.

A postura do Comitê Olímpico do Canadá, confirmando que os atletas não irão ao Japão caso o evento seja mantido para julho, foi encarado como uma ameaça. E de fato é.

Estados Unidos, Austrália, Itália e Espanha seguem a mesma linha de raciocínio, ainda que não de maneira oficial, e não pretendem esperar o prazo de Thomas Bach.

No caso do BRASIL, a ameaça do COB conta pouco, ou quase nada para o COI.

Compromissos comerciais de diferentes países e os acordos assinados com a televisão impedem, segundo consta, uma decisão mais rápida de Bach.

Ele estaria ganhando tempo para minimizar o prejuízo e dobrar as empresas que pagaram pela Olimpíada. O dirigente corre para evitar o constrangimento de ver as maiores potências do mundo desistirem do Japão antes do seu pronunciamento.