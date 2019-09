Corra que a China vem aí!

Impressionante a vitória da China contra os Estados Unidos.

Não foi um 3 a 0 qualquer, assim como não era um adversário qualquer, pelo contrário. Mas foi um 3 a 0 convincente, que não se discute.

Placar arrasador e que simplesmente apenas evidencia a superioridade das chinesas em relação aos Estados Unidos, em tese a segunda força da competição, a única seleção que seria capaz de jogar de igual para igual.

O resultado coloca a China como virtual bicampeã da Copa do Mundo. Zhu esteve imarcável. Atuação de encher os olhos. Mas a China não foi só Zhu, o que seria suficiente.

Zhang, Yuan, Gong, Yan e Ding jogaram do início ao fim. Nenhuma alteração em 3 sets, enquanto Kiraly usou todas as jogadoras que tinha no banco.

O conjunto de Lang Ping beirou a perfeição.

Bloqueio pesadíssimo, muito volume, defesa irritante e média de 3 erros por set, ou seja, índice baixo.

Isso tudo faltando um ano para a Olimpíada.