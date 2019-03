Corre, Cruzeiro! Rússia quer Taylor Sander

O filme é recente e a torcida do Cruzeiro já viu.

É bom o clube mineiro agir rápido e principalmente se precaver para evitar surpresas desagradáveis no futuro. Embora tenha 2 anos de contrato, assim como Simon, não será fácil para o Cruzeiro segurar o norte-americano Taylor Sander.

O blog apurou que ele encabeça a lista de reforços do Dinamo Moscou para a próxima temporada.

E normalmente a Rússia não costuma perder. A moeda acaba falando mais alto fazendo literalmente a diferença.

Diferente do Cruzeiro que domina o vôlei brasileiro há muitos anos, o Dinamo não conquista o título russo desde 2008. O Zenit Kazan é o atual pentacampeão.

Sander, 26 anos, seria o terceiro norte-americano a vestir a camisa do Dinamo que contou no passado com o central David Lee e Holt.