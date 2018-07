Corte por mensagem de texto é covardia

Quando a gente acha que já viu de tudo no esporte se surpreende e chega a conclusão de que não. Algo pior está por vir. E vem da Itália.

A maneira como a jogadora Valentina Diouf acabou cortada dos jogos olímpicos pelo técnico Marco Bonitta foi lamentável.

Segundo a jogadora o treinador enviou uma mensagem de texto pedindo desculpas e alegando que precisava mudar a lista de última hora. 4 dias antes o técnico havia confirmado Diouf entre as 12.

O fato aconteceu no fim de semana.

Alessia Gennari, especialista no passe, estará no Rio.

A questão vai muito além das escolhas de um treinador. Bonitta, assim como os demais, tem a liberdade de fazer as opções que bem entender pensando sempre no melhor para o grupo, no caso a seleção da Itália.

Agora, dispensar uma atleta através de uma mensagem via celular é inaceitável. Seja Diouf ou qualquer outra. Ninguém merece tamanho desprezo. Faltou bom senso para Marco Bonitta.

Desrespeito foi pouco.

Bonitta não teve a decência de comunicar pessoalmente a decisão.

Julgar de longe apenas baseado nos fatos relatados de ambas as partes é complicado. Mas o ato cheira a covardia.

Diouf, com inteira razão, desabafou nas redes sociais:

‘Eu recebi uma mensagem de texto às 8:30 da manhã no dia que eles iriam para o Rio de Janeiro. Bonitta destruiu o grande sonho de uma pessoa fazendo esportes, o sonho de uma vida, com uma mensagem. Ele não teve a coragem de me dizer pessoalmente. Fiquei magoado com a maneira que eu fui deixada em casa. O dever de um treinador é escolher quem ele quer para o bem da equipe. É óbvio que nem todos serão felizes. Mas existem maneiras diferentes de comunicar uma escolha’.

Bonitta disse não tem nada pessoal contra Diouf e que a decisão foi técnica.