Crise à vista: Brasília sofre com salários atrasados

A Superliga nem começou e o penetra Brasília já sofre com salários atrasados.

O blog apurou que o clube passa por sérios problemas financeiros e não está conseguindo cumprir com as obrigações contratuais.

As jogadoras, cautelosas, evitam falar abertamente sobre o assunto. O que se sabe é que as atletas deram prazo até o dia 30 para que os responsáveis resolvam as pendências.

A diretoria anda literalmente sem crédito. Os dirigentes tinham prometido zerar a dívida na semana passada e não cumpriram a promessa.

A Terracap, empresa estatal do Distrito Federal, só assinou contrato de patrocínio recentemente, mas a crise é injustificável uma vez que o clube diz receber ajuda de custo da Corretora de Seguros BRB, Lupo Sports e SESI.

O grupo, desconfiado e visivelmente contrariado, ainda treina normalmente.

O time realiza essa semana amistosos contra o Minas no ginásio do SESI, em Taguatinga.