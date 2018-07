Crise na Rússia abre possibilidade de Fernanda Garay voltar ao BRASIL

É grave a crise no Dinamo Krasnodar, da Rússia.

O clube enfrenta sérios problemas financeiros e os salários das jogadoras estão atrasados há 6 meses.

O Dinamo, da craque Tatiana Kosheleva, conta no elenco com as brasileiras Fernanda Garay e Fabíola.

Garay ainda está no BRASIL.

Ela está treinando e mantendo a forma física em Osasco. A jogadora acompanhou a final do Campeonato Paulista e comemorou o título com as ex-companheiras de time.

Garay não descarta continuar no país.

Ranqueada com 7 pontos, a atleta não pode atuar pelas principais equipes do BRASIL.

O blog apurou que o Minas estaria disposto a contratar Garay. Acontece que o clube não tem condições financeiras para bancar a operação. A solução seria uma parceria e procurar um patrocinador que possa investir e garantir os salários da jogadora.

O assunto vem sendo tratado com cautela internamente e pode evoluir nos próximos dias.

Apesar dos problemas, o Dinamo, atual vice-campeão mundial, lidera a Superliga da Rússia com 3 vitórias em 3 jogos.

No sábado, o time derrotou o Voronzech por 3 a 1.