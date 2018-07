Crise no Praia vai muito além da falta de comando de Picinin

Se fosse no futebol o técnico Ricardo Picinin dificilmente ainda estaria no comando do Praia Clube.

De qualquer forma é bom treinador ficar esperto porque o vôlei caminha a passos largos para se enquadrar a cultura do futebol.

Picinin está garantido e vai passar as festas de fim de ano empregado. A política do Praia, conservadora, não exige títulos. Ganhar ou perder tanto faz.

Sorte dele. Em time grande não resistiria.

Quem paga a conta porém quer retorno e nesse caso pode acontecer um conflito que não seria interessante para os gestores que tocam o vôlei.

É fato que Ricardo Picinin perdeu a mão. Se é que teve um dia.

O Praia é um bando dentro de quadra. É um time desorganizado, fragilizado e nada confiável. Inseguro ao extremo.

Culpar somente Picinin seria injusto. Mas a conta normalmente estoura do lado do técnico.

São poucas as jogadoras que de fato assumem a responsabilidade. Tem muita gente que anda se escondendo. O papelão contra o Rio deve deixar aprendizados.

Um deles é que não dá para depender de jogadoras como Ellen, Michelle e Carla contra os grandes. O outro é que Daymi sozinha não resolve.

A paciência de Picinin com Claudinha anda no limite.

Fabiana e Walewska serão fundamentais nesse processo de tirar o time da crise. As duas são as únicas que não sentem a pressão e são vencedoras na acepção da palavra.

O maior dos problemas é Alix. O torcedor que não se iluda. Jogadora norte-americana quando está contundida só volta 100%. Uma dor que seja na unha é motivo suficiente para ficar de fora.

Por sinal, ficar de fora não é ruim. Alix pelo menos não corre o risco de ser contaminada pela pobreza técnica que atinge a maioria.