Cruzeiro contrata Hugo para o lugar de Rodriguinho, suspenso por doping

O Cruzeiro aproveitou a grave crise financeira que atravessa o Botafogo e acertou a contratação de Hugo. O clube carioca deve 3 meses de salários aos jogadores.

Hugo já se despediu dos companheiros e chega para compor o elenco.

Rodriguinho, flagrado no doping durante os jogos pan-americanos, terá em breve a pena anunciada. Os dirigentes do Cruzeiro, alertados da provável punição, optaram pela vinda de Hugo, com o aval de Marcelo Mendez.

Hugo é considerado uma boa aposta e foi convocado para alguns amistosos da seleção brasileira em agosto contra a Argentina.