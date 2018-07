Cruzeiro desconta acidente e Taubaté paga prejuízo

Indiretamente acabou sobrando para Taubaté.

O tropeço diante do Sesi na rodada anterior não ficou barato. O Cruzeiro se sentia na obrigação de provar que a derrota foi um mero acidente de percurso, ainda mais no Ginásio do Riacho, em Contagem.

A apaixonada torcida cobrava uma resposta.

E ela veio.

Na bola.

E não foi uma vitória qualquer.

O Cruzeiro derrotou Taubaté, atual campeão paulista, por 3 sets a 1 e assumiu a liderança isolada da Superliga com 24 pontos. O rival direto pelo título ficou com 21.

O saque e o bloqueio pesados foram determinantes nos dois primeiros sets vencidos pelo time mineiro que marcou 25/20 e 25/16.

Taubaté deu o troco.

Lucarelli fez a diferença no terceiro set. Ele e os erros do Cruzeiro deram o set aos paulistas com 25/17.

O que se esperava em tese em todo jogo aconteceu somente no quarto set. Equilíbrio do início ao fim.

Duelo entre Leal e Lucarelli. Deu Leal.

O saque e o bloqueio de novo decidiram a favor do Cruzeiro que fechou com 25/23 no ataque de Wallace.

O Cruzeiro, de Leal, que fez 25 pontos, não deixa dúvidas e responde quem manda ainda na Superliga.