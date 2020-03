Cruzeiro, diferente de tudo e de todos, dá exemplo e atropela CBV

Se dependesse da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, a coisa iria se arrastar e nenhuma providência seria tomada.

Primeiro foi a tentativa do golpe do ranking, articulado pelo Rio e com a conivência de um dos funcionários da entidade, Renato D’Avila. Depois foi preciso Bauru e Osasco se juntarem e definirem que não entrariam em quadra mesmo com portões fechados na semana passada.

Agora vem o Cruzeiro, principal clube do BRASIL, que toma as rédeas e deixa a competição liberando os jogadores sem esperar o prazo de 15 dias estipulado pela CBV.

Se aqueles que conduzem o vôlei, mal e porcamente, não tiveram coragem, respeito e discernimento com os atletas, técnicos e funcionários, o Cruzeiro agiu.

E agiu por conta própria preservando o homem e seus respectivos familiares. Pensando nele e nos outros.

Atitude gigante, digna de aplausos e que deve ser enaltecida pelos demais.

Hoje não existe outra saída.

A Superliga não é nada perto da pandemia de coronavírus.

Nada.