O argentino Facundo Conte fica mais uma temporada no Cruzeiro.

O acordo vai até maio de 2021.

Conte recebeu propostas de fora do BRASIL mas optou, segundo o blog apurou, em permanecer no time mineiro. Aos 30 anos, irá para o terceiro ano consecutivo no país.

O jogador conquistou o sul-americano e foi vice-campeão mundial pelo Cruzeiro.