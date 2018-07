Cruzeiro espera sentado. Lube anuncia contratação e Simon posa com camisa do novo clube.

Santa inocência!

O que mundo já sabia e o Cruzeiro se recusou a aceitar, aconteceu. Robertlandy Simon foi anunciado oficialmente como jogador do Lube Civitanova.

A página oficial do clube italiano destacou a chegada do cubano ao vôlei italiano. Serão dois anos de contrato.

Enquanto isso, os dirigentes do Cruzeiro continua acreditando que as notificações enviadas ao atletas exigindo a apresentação imediata do mesmo surtirão efeito.

Simon e seus representantes ignoraram solenemente o pedido.

O blog já adiantava que o atleta não voltaria ao BRASIL e que dos Estados Unidos iria direto para a Itália.

A multa, cerca de US$ 400 mil, não foi e nem será paga. O Lube não teme qualquer represália ou problema jurídico. Simon tinha mais um ano de contrato com o Cruzeiro.

A Federação da Itália aceitou a inscrição de Simon.