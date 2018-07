Cruzeiro fica de vez em casa; Campinas vê noite de despedidas

Campinas sai de cena e deixa ótima impressão.

A segunda derrota, mais do que previsível, para o virtual campeão Cruzeiro, marcou a despedida do time diante da torcida na temporada.

Maurício Souza e Tiago Brendle, já contratados pelo Sesc, também jogaram pela última vez com a camisa do clube em Campinas.

A principal e curiosa constatação é que o Cruzeiro precisou jogar para vencer.

Ganhou com folga os dois primeiros sets, foi surpreendido pela agressividade de Campinas no terceiro e passou sufoco no quarto.

Venceu porque simplesmente tem um time tecnicamente muito superior. Cumpriu a obrigação com o comprometimento habitual.

Campinas tem uma equipe bem montada, esforçada, que joga sempre no limite e com a cara do competente Horacio Dileo.

Acontece que cruzou com quem não poderia.

Campinas teria uma pequena chance se o cruzamento fosse contra Taubaté e grandes possibilidades se no caminho cruzasse com o Sesi.

Contra o Cruzeiro não. Nem Campinas, nem ninguém.

Agora o grupo comandado por Marcelo Mendez fica de vez em casa o que representa mais uma vantagem. Justa por sinal.

Faltam apenas dois jogos para o tão sonhado pentacampeonato. Um em Contagem e o outro no Mineirinho.