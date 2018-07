Cruzeiro joga para o gasto e resolve no tie-break. Faltam 18 para o penta invicto.

Esse time do Cruzeiro é mesmo incrível. No clássico da nona rodada disputado em São Paulo, o adversário foi melhor em tudo.

O Sesi fez mais pontos de ataque, bloqueio e saque.

Sabe o que significa isso?

Nada.

O bom aproveitamento do Sesi nos números fez apenas o Cruzeiro perder seu primeiro ponto na Superliga.

Sabe o que isso significa?

Nada.

Errar mais contra o virtual pentacampeão brasileiro é fatal. Não tem perdão.

Sabe o que isso significa?

Derrota.

Foi a segunda do Sesi no campeonato o que deixa o Cruzeiro folgado na liderança com 26 pontos, 8 a mais que o próprio Sesi, segundo colocado com um jogo a menos.

Sabe o que isso significa?

Que a vantagem pode aumentar.

O Sesi não é Cruzeiro, logo não é sinônimo de vitória. E mais. O jogo contra Campinas, marcado para quarta-feira, é fundamental para que o atual vice-campeão possa voltar aos G4, posição essa ocupada com brilhantismo por Montes Claros.

O resultado alcançado pelo Cruzeiro na Vila Leopoldina, 3 sets a 2, impressiona.

Sabe o que significa isso?

Que mesmo jogando mal e bem abaixo do verdadeiro potencial, o Cruzeiro ainda assim venceu.

Sabe o que significa isso?

Que faltam 18 jogos para o penta.