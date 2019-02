Cruzeiro não existia quando Minas foi campeão Sul-Americano pela última vez. Tabu dura 3 décadas.

Começa hoje o Campeonato Sul-Americano masculino.

Belo Horizonte recebe a competição na única semelhança com o feminino recém encerrado com o bi do Minas.

Cruzeiro, atual campeão brasileiro, e Minas, sede, são os representantes do BRASIL. Da Argentina chegam UPCN e Obras de San Juan.

Só que o melhor deles, o Bolívar, atual líder do campeonato e que bateu em todos os brasileiros ganhando a Libertadores em Taubaté, não veio.

Esse sim poderia ameaçar a festa.

Não dá entretanto para menosprezar os dois times argentinos. Diferente do feminino, onde Minas e Praia não foram ameaçados, será preciso encarar com seriedade os jogos contra UPCN e Obras.

Qualquer deslize de Cruzeiro e Minas, que cruzam com eles na estreia pode frustrar os planos dos organizadores que esperam ver novamente os dois times do BRASIL na final no sábado, dia 2.

E seria bom.

Desde 2007 sem ganhar nada no estado, o Minas deu trabalho na decisão do mineiro quando perdeu apenas no tie-break. E tem sido assim.

O Cruzeiro, atual tricampeão, é ainda o favorito, mas o presente nos mostra que a superioridade técnica não é a mais a mesma de anos atrás. Diferença essa que diminui com a saída de Leal e o crescimento do Minas.

Evolução que dá o direito do torcedor de sonhar com o título e com a quebra de um tabu que dura 34 anos. Do atual elenco, apenas Marlon e Bob eram nascidos quando o Minas venceu o Sul-Americano pela última vez em 1985. O Cruzeiro nem existia.