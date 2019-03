Cruzeiro não perdoa

Quem conhece o histórico do Cruzeiro sabia que Maringá não teria outra oportunidade.

A chance desperdiçada de vencer o atual campeão em Contagem dificilmente se repetiria.

E assim foi.

Mesmo atuando em casa e com ginásio lotado, algo comum no Chico Neto, Maringá não resistiu e perdeu por 3 a 0 se despedindo da Superliga.

O dia em que o Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro.

A lição de casa foi bem estudada por Marcelo Mendez e o time mineiro não deu a mínima chance ao adversário.

Vitória maiúscula e com autoridade em jogo tenso, arbitragem, para variar, enrolada, e que marcou o retorno de Evandro ao campeonato.

Cachopa teve a sensibilidade de trazer seu oposto para aos playoffs. Por sinal, o levantador também superou a partida de ida, abusou de Isac no meio e fez o Cruzeiro rodar com facilidade.

Maringá chegou pelas mãos de Alessandro Fadul, técnica da nova geração que mostrou ser do ramo. O discurso se assemelha ao de Itapetininga. O presidente Ricardinho, se tiver recursos, deve tentar manter a base e se reforçar em posições estratégicas. Maringá honrou o esforço do ex-jogador e campeão olímpico. A sensação é de que o dever foi mais do que cumprido.