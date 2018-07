Cruzeiro: simplesmente imbatível

Se você não mata, morre.

Campinas valorizou e muito o quarto título nacional do Cruzeiro. Pode se orgulhar de ter perdido para o melhor time brasileiro de todos os tempos. Mas no íntimo Campinas sabe que poderia ter ido além.

A derrota no segundo set foi decisiva para a virada do Cruzeiro na partida. 21 a 20, bola de xeque e Campinas desperdiça a oportunidade de abrir dois pontos e vê a possibilidade de fazer 2 a 0 fugir pelas mãos.

Logo contra quem. Contra o Cruzeiro. Foi fatal. Naquele momento terminava a Superliga.

O Cruzeiro não só empatou o jogo como entrou na final literalmente. Quem está fora da decisão, resolveu jogar, caso específico de Wallace.

O terceiro set, quando o Cruzeiro passeou em quadra, foi reflexo do descontrole emocional de Campinas. Pior. Leal colocou a bola debaixo do braço e desequilibrou. Foi muito mais cubano do que brasileiro.

O time paulista ainda teve forças para equilibrar o quarto set. A diferença é que o Cruzeiro já jogava como autêntico campeão. Não era mais o Cruzeiro do primeiro set e de boa parte do segundo.

Time frio, inteligente, entrosado, calculista e que não erra na hora de decidir. Não perdoa. Cresce e se agiganta.

O Cruzeiro provou que é simplesmente imbatível.