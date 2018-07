Cruzeiro, via Medioli, busca salvar Superliga na Itália

Enquanto o Cruzeiro treina para as semifinais da Superliga, o presidente do clube, Vittorio Medioli, está na Itália buscando parcerias e tentando salvar a próxima edição da competição.

A ACV, Associação dos Clubes de vôlei, presidida por ele, é contra a maneira como a Superliga é administrada atualmente. Os clubes buscam independência.

Um dos pontos mais criticados nos dois naipes, masculino e feminino, é a crise na caótica arbitragem que interferiu diretamente em vários resultados durante a temporada. E nem terminou.

Pensando nisso e no futuro do esporte, Medioli se reuniu com Massimo Righi, diretor executivo da Lega Volley.

Os italianos explicaram como usam o sistema video check e ofereceram ajuda aos brasileiros. Medioli, até onde o blog apurou, terá importante encontro com os representantes da empresa parceira dos clubes italianos na cidade de Bologna.

Na Itália cada time compra seu próprio sistema que é operado pelos árbitros. É exigência e faz parte do regulamento do campeonato.

Medioli, não só pensando no Cruzeiro, está tentando comercializar a compra de 12 equipamentos para o BRASIL.

Ainda que os pequenos não possam investir, a ACV estuda alugar os equipamentos para os clubes de menor investimento.

As novidades não param por aí.

BRASIL e Itália, podem a partir do ano que vem, realizar um torneio com os 3 primeiros colocados de cada campeonato no fim das respectivas temporadas.

2018 o BRASIL deve sediar o evento. A sugestão também partiu de Medioli.

O presidente do Cruzeiro nunca escondeu que considera o campeonato italiano o modelo ideal a ser seguido e melhor do mundo.