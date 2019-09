CtrlC + CtrlV

Já virou rotina ver a China no lugar mais alto do pódio.

Faz tempo.

E assim foi na Copa do Mundo do Japão. O quinto título do país na história da competição, o segundo consecutivo e que rende US$ 600 mil aos cofres da federação chinesa.

A imagem do presidente da FIVB, Ary Graça, entregando o taça para Zhu é algo tão comum como ver a China derrotando as demais seleções. Campanha perfeita com 100% de aproveitamento e 11 vitórias em 11 jogos.

Quando jogam com a força máxima, algo que não aconteceu na VNL, não tem jeito.

A um ano da Olimpíada, a China parece em outro patamar.