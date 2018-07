Cubana e mão grande dão fim ao rodízio em Uberlândia. Reflexo chega ao Rio.

O rodízio não resistiu.

Osasco vinha rateando na Superliga e dava sinais nas últimas rodadas que poderia perder a invencibilidade a qualquer momento. Aconteceu.

Em Uberlândia, diante do Praia Clube, o time paulista foi derrotado por 3 sets a 1.

Prejuízo em dose dupla.

Além do resultado negativo, Osasco perdeu a liderança e caiu para o terceiro lugar na classificação.

A cubana Daymi Ramirez, em noite inspirada, foi decisiva e a melhor em quadra com 21 pontos. Não dá para deixar de enaltecer a boa e segura atuação da levantadora Claudinha. Mesmo sem estar 100%, a jogadora foi muito importante nos momentos finais do quarto set.

O bloqueio do Praia deu banho no adversário. 20 pontos contra 13. Walewska e Natasha juntas fizeram mais pontos que todo o time de Osasco.

Não era mesmo o dia de Osasco que viveu uma jornada negra. As contusões de Suelle e Carcaces desestabilizaram o time. Sem alternativas, Luizomar foi obrigado a dar sequência ao interminável e questionável rodízio.

Thaísa, solitária, fez o que estava ao alcance. Gabi foi eficiente e a belga Lise deixou a desejar. Ivna improvisada não pode ser crucificada. Nada porém que justifique a derrota vexatória no terceiro set por 25/12.

Quando quis voltar definitivamente para o jogo foi tarde demais. O quarto set foi dominado pelo Praia. Osasco correu sempre atrás e no fim ainda foi absurdamente prejudicado pela arbitragem que não viu a bola tocar em Walewska no ataque de Lise. O que seria a virada do time no set e a possibilidade de jogar o tie-break, virou ponto mineiro. Na sequência, Thaísa atacou para fora e deu números finais a partida 25/23.

O erro do árbitro, comum na Superliga, não tira os méritos do Praia que foi mais eficiente no jogo.

Enquanto isso, o Rio, de Bernardinho, saboreava a liderança da Superliga. A vitória por 3 a 1 contra o Pinheiros deu ao time carioca o primeiro lugar da competição com 18 pontos.

O Praia é vice com os mesmos 18 e Osasco parou nos 16.