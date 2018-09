Cubano ri por último e encontrará Cruzeiro em dezembro no Mundial de Clubes da Polônia.

O primeiro encontro entre Simon e Cruzeiro pode acontecer na Polônia, em Dezembro. É quando será disputada mais uma edição do mundial de clubes.

Campeão Sul-Americano, o time brasileiro tem vaga garantida na competição.

O Lube Civitanova, novo time de Simon, é um dos convidados do mundial e embora a tabela não tenha sido divulgada pelos organizadores, o que deve acontecer no fim do mês, há quem aposte que Cruzeiro e Lube dificilmente irão deixar de se cruzar. Nesse caso seria o primeiro jogo entre Simon e o time mineiro, que ainda irá reencontrar Leal do outro lado da rede.

Simon arrumou as malas após a Superliga, peitou os dirigentes do Cruzeiro e com um ano de contrato para ser cumprido deixou o BRASIL com respaldo dos advogados italianos.

O Cruzeiro, segundo consta, ainda tenta reverter o caso na FIVB, Federação Internacional de Vôlei.

Além do Lube e Cruzeiro, o mundial terá os poloneses Skra Belchatow e Asseco Resovia, Zenit Kazan e Fakel Novy Urengoy, da Rússia.

O Trentino será confirmado em breve, restando uma vaga para um clube asiático.