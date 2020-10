Curitiba abre as portas e pode ser o destino de Ivna

Curitiba pode ser o destino de Ivna.

Ainda não dá para cravar.

O clube deu o primeiro passo e abriu as portas para a jogadora desde a volta dela da Europa. Até onde o blog chegou, Ivna não ficou na Rússia porque o Yenisey Krasnoyarsk não cumpriu o que estava determinado em contrato.

O blog apurou que as negociações com Curitiba estão em andamento e a conclusão do negócio depende do acerto do clube paranaense com novo patrocinador.

Enquanto isso Ivna vai mantendo a forma.

E será muito útil.

Itajaí, ex-Balneário, e Pinheiros foram os últimos times dela no BRASIL antes de sair para o Japão em 2019. Aos 30 anos, ela soma passagens por Osasco, Minas e vôlei francês.