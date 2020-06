Curitiba saindo do papel

O bom e valente Curitiba Vôlei começa a sair do papel para a temporada 2020/21.

A levantadora Bruninha, ex-Minas, é a primeira contratação oficial do clube. A jogadora, natural da cidade, se encaixa no perfil pretendido por Gisele Miró, coordenadora e responsável pelo projeto.

A política ‘pés no chão’ ganha ainda mais força depois da pandemia do coronavírus e as dificuldades financeiras.

Curitiba segue cauteloso no mercado e apesar da chegada de Bruninha, não há pressa para definir o elenco.

As contratações só serão feitas com garantias dos parceiros e investidores.