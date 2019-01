Dá-lhe Leila!

Quem me acompanha sabe que o blog raramente trata ou comenta sobre política, assunto que leio e me mantenho atualizado por obrigação profissional mas faço questão de me manter distante.

Só que quando alguém do esporte, mas especificamente do vôlei, se vê envolvido a coisa muda de figura. É o caso da Senadora Leila, ex-jogadora da seleção, que declarou publicamente abrir mão do auxílio-mudança.

‘Informei ao Senado Federal que abri mão do ‘auxílio-mudança’, no valor de R$ 33,7 mil, destinado aos parlamentares eleitos e reeleitos. Essa regalia é dispensável e incompatível com os anseios da população, que promoveu significativa mudança na composição do Parlamento. Também dispensei o imóvel funcional e o auxílio-moradia’, disse ela nas redes sociais.

Que assim seja.

O benefício é concedido para ajudar no custeio da transferência de imóvel. Cada senador tem direito a receber mais de R$ 33 mil a título de amparo.

E não foi só ela.

Todos os representantes do Distrito Federal no Senado seguiram o mesmo caminho.