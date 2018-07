Não será surpresa se Paulo Coco trocar o Minas pelo Praia Clube.

As conversas podem evoluir essa semana. Existe o interesse de ambas as partes. O contrato de Paulo Coco com o Minas termina no fim do mês.

Wagão, que esteve em pauta, não deixará o projeto de Barueri.

Talmo, ex-Sesi, foi oferecido. Não vingou.

O Praia, mesmo sem definir o novo técnico, conforme o blog divulgou, já contratou Fernanda Garay e a líbero Suellen.