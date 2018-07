Dani Lins dá resposta, aceita redução e fica mais um ano em Osasco

Era pegar ou largar.

Dani Lins pegou e ganhou muito mais do que os 7 pontos atribuídos pelo ranking da CBV.

A jogadora ganhou pontos com a torcida e o patrocinador ao aceitar a realidade financeira do clube e continuar vestindo a camisa do time paulista para a temporada 2016/17.

A levantadora da seleção brasileira foi testada e deu uma bela resposta.

Dani mostrou profissionalismo, identidade e que fundamentalmente acredita na nova filosofia de Osasco.

O ckube, conforme o blog noticiou, vai novamente investir pesado nas categorias de base, apostar num grupo mais forte fisicamente e homogêneo e com atletas ‘fechadas’ com a maneira de pensar da comissão técnica e do patrocinador.

Dani Lins tinha contrato de 2 anos.

A diretoria de Osasco propôs uma redução nos valores que tinham sido aplicados na temporada passada. A jogadora acabou cedendo.

O ‘fico’ de Dani Lins significa na prática que o time só poderá contar com mais uma jogadora de 7 pontos.