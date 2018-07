Dani Lins exalta Osasco e critica ranking da CBV: ‘Destrói vôlei brasileiro’

Dani Lins está de bem com a vida. Ela é uma das 12 jogadoras garantidas na Olimpíada.

Titular absoluta.

As esperanças do inédito tricampeonato olímpico passam pelas mãos dela.

Dani Lins aproveitou um dos raros momentos de folga e conversou com o blog. A seleção completa mais uma semana de treino em Saquarema.

A jogadora explicou porque renovou com Osasco, falou da proximidade dos jogos olímpicos, da responsabilidade e a pressão por mais um ouro.

O bom humor de Dani Lins só ficou de lado quando ela respondeu sobre a saída de várias jogadoras do BRASIL

O que mais pesou para você renovar contrato com Osasco?

Primeiro o fato de poder defender um time com um patrocinador forte como a Nestlé é motivo de muito orgulho e satisfação. Tenho segurança e me sinto muito à vontade. Sempre nos deram toda a estrutura necessária dentro e fora de quadra. Além disso, a permanência do Sidão no Sesi é claro que contribuiu muito para a minha decisão.

E o que falar da temporada passada? Qual sentimento que fica?

Acho simplesmente que poderíamos ter feito uma temporada melhor. Ponto.

Como você se sente com a proximidade dos jogos? Faltam 77 dias.

Estou me sentindo muito bem. Não digo ansiosa, mas extremamente feliz e orgulhosa, afinal jogar uma olimpíada no nosso país é algo inacreditável.

Muito se comenta da ‘tal pressão’ de jogar em casa. Você concorda?

Olha, a pressão vai existir sim, pois o brasileiro é exigente por natureza. Não podemos levar isso como fator negativo. O que os torcedores precisam entender é que as outras seleções estão vindo para a olimpíada com o mesmo objetivo que a gente, ou seja, ganhar a medalha de ouro. O equilíbrio é enorme.

Gamova e Sokolova, craques da Rússia, anunciaram que vão deixar o esporte. O que você tem a dizer?

Elas foram grandes jogadoras e fizeram história. Infelizmente o vôlei perde, mas mesmo elas saindo e estão chegando mais jogadoras de alto nível também. Tenho certeza que elas tomaram essa decisão por causa de problemas físicos, caso contrário estariam em quadra.

Como você encara essa debandada de jogadoras para o exterior?

Acho muito ruim pois o vôlei brasileiro perde demais tecnicamente. Cai cada vez mais. Esse ranking só destrói mais o vôlei do BRASIL.