Dani Scott não corre risco de vida e terá alta hoje nos Estados Unidos.

O blog acaba de falar com Eduardo Pezão, ex-marido de Danielle Scott. As notícias, dentro do cenário trágico que envolveu a família, são as melhores possíveis.

Pezão disse que Dani terá alta hoje e que sofreu apenas escoriações nas mãos e nos braços:

‘Foi horrível. Estou indo para os Estados Unidos amanhã. A Dani, felizmente, teve só alguns cortes nas mãos e nos braços e diferente do que anda sendo dito por aí não corre risco de vida. Nossa filha, graças a Deus, não viu nada porque estava na escola e não tem noção do que ocorreu’.

Pezão disse ao blog que se preocupa muito com o emocional dela:

‘Minha missão agora é confortá-la porque deve ser muito difícil presenciar a morte da própria irmã’.

Na tentativa de evitar que o cunhado matasse a irmã, a ex-jogadora da seleção dos Estados Unidos acabou esfaqueada por Michael Vallery. Ele matou Stefanie e está sendo procurado pela polícia de Lousiana.