David Lee, bronze no Rio, descarta aposentadoria e mira título mundial em 2018

Se engana redondamente quem acha que David Lee se despediu da seleção dos Estados Unidos no jogos olímpicos do Rio.

O blog conseguiu conversar com o experiente central de 34 anos. Lee contraria todas as informações e mira 2018:

‘Estarei à disposição. Já conquistei quase todas as medalhas possíveis com a seleção. Fui ouro na Olimpíada de 2008, Liga Mundial 2014 e Copa do Mundo 2015. Falta o ouro no campeonato mundial em 2018, afirmou o sempre solicito, Lee.

O jogador porém deixa claro que a decisão está nas mãos do técnico John Speraw:

‘Eu nunca disse que estava saindo da seleção. Eu desejo e muito continuar defendendo meu país. Isso porém não significa dizer que serei convocado. Quem resolve essa questão é o treinador’.

David Lee joga na seleção desde 2002. Lee tem passagens pelo vôlei da França, Itália, Turquia, Rússia, China, Porto Rico e jogou a última temporada na Grécia.