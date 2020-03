Decisão tardia gera racha entre olímpicos e CBV

O despreparo dos dirigentes que comandam o vôlei brasileiro gerou um racha entre um grupo denominado de ‘olímpicos’ 1964-2016 e o CEO da entidade, Radamés Lattari.

Foi a segunda crise em menos de 2 dias na CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

A primeira envolveu o superintendente Renato D’Ávila, que foi conivente e aceitou passivamente a manobra do Rio, de Bernardinho, de invalidar os votos de Barueri e Curitiba em recente reunião do ranking feminino.

O golpe durou pouco.

Os envolvidos não esperavam que os fatos obscuros chegassem ao conhecimento público e a repercussão negativa entre os atletas, técnicos e esportistas de todo país obrigou a CBV voltar atrás da decisão e remarcar a votação.

A demora injustificável de cancelar a Superliga, dando a impressão de viver alienada aos acontecimentos pelo mundo afora, causou enormes prejuízos aos clubes participantes da competição.

Nas duas divisões, o que é ainda mais grave.

A CBV se viu acuada e não fosse a pressão indireta de Bauru e Osasco, que cancelaram na marra o jogo, teria ficado na mesma expondo os atletas desnecessariamente ao risco do coronavírus.

Sem alternativas e pressionada por todos os lados, a entidade suspendeu a competição por 15 dias.

Decisão essa que deveria ter sido tomada há mais tempo e que teria impedido o desgaste dos jogadores e principalmente o prejuízo financeiro.

Mas existe o lado bom da coisa.

Fatos como os registrados nos últimos dias deveriam servir para que os verdadeiros líderes e os clubes independentes, e ficou nítido quem é quem no golpe do ranking, se libertem definitivamente do amadorismo que domina o vôlei brasileiro na atualidade.