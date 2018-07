Definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Europeu

Os favoritos não decepcionaram nas oitavas de final..

A Itália venceu a surpreendente Croácia, de Ângelo Vercesi, por 3 a 0, com parciais de 25/22, 25/21 e 25/20. As croatas acabaram não resistindo e apesar da boa campanha na fase de classificação estão eliminadas das competição.

Na quartas de final a Itália enfrentará a Rússia, atual campeã.

Jogando na Antuérpia e contando com o apoio da torcida, a Bélgica fez 3 a 1 na República Tcheca e também avança. Para alcançar a semifinal, a seleção belga terá que passar pela Sérvia, já classificada para a Olimpíada.

Os vencedores dos jogos das quartas de final se encontram na primeira semifinal.

No jogo mais equilibrado das oitavas, a Polônia abriu 2 a 0 contra a Bielorrússia, permitiu o empate e garantiu a vitória com 15/12 no tie-break. Polônia e Holanda, ainda invicta no campeonato, jogam por uma vaga nas semifinais.

Do outro lado vão se enfrentar Turquia e Alemanha, que bateu com tranquilidade a Hungria por 3 a 0.

Os ganhadores cruzam na semifinal.

As 4 partidas das quartas de final acontecem na quinta-feira, dia 1 de outubro.

As semfinais serão jogadas no sábado, dia 3, e a final no domingo, 4.