Deja McClendon, norte-americana, confirma acerto com o Minas

‘Yes i will come to Minas next season’.

Quem crava que está vindo jogar no BRASIL é a própria Deja McClendon. Nas redes sociais, a norte-americana confirmou a notícia divulgada pelo blog há quase 1 mês.

Ela respondeu as perguntas dos fãs curiosos em saber o futuro da atleta.

Deja tem 27 anos, 1,85m, joga de ponteira passadora e atuou pelo Trentino, da A2 na Itália. Chega com o aval do novo técnico Nicola Negro.

A jogadora fez a base na NCAA, se destacou nos Estados Unidos e passou 4 anos jogando na Polônia até se transferir para a Itália.