Derrota da Sérvia para a Polônia soa mal nos bastidores.

Foi sutil.

O blog apurou que a Sérvia pode ter facilitado a vida da Polônia em Varna. A informação foi passada por um jogador da seleção da Argentina, conhecido no BRASIL, que assistiu o jogo e conversou com o blog por mensagem.

Segundo ele, a Sérvia não se comportou como nos jogos anteriores contra a própria Argentina e a França, principal interessada na partida.

Os sérvios entraram em quadra classificados para o final 6 independentemente do resultado. Uma vitória da Sérvia classificaria a França e eliminaria a Polônia, atual campeã mundial.

A Polônia, até onde o blog foi informado, não teve trabalho e fez 3 a o com enorme facilidade sem que o adversário esboçasse qualquer reação.

Foram 10 pontos de saque da Polônia. 5 só de Kurek.

As parciais, 25/17, 25/16 e 25/14, evidenciam números desproporcionais para o equilíbrio natural entre as duas seleções. Nikola Grbic, coincidentemente, poupou alguns titulares a partir do segundo set.

E deu no que deu.

Polônia 3 a 0 e a França, teoricamente mais forte que os poloneses, fora do mundial.